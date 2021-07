Multidão lincha italiano acusado de assassinato em Honduras

Um cidadão italiano foi linchado na quinta-feira (8) por um grupo de pessoas de uma comunidade no sul de Honduras, que o acusam de matar um dos moradores - informou a Polícia Nacional.



"Esta tarde, uma multidão enfurecida de cerca de 600 pessoas armadas invadiu [uma] propriedade privada com a aparente intenção de tirar a vida de um cidadão estrangeiro", relata um comunicado.



O ataque, durante o qual a multidão ateou fogo à residência e ao veículo da vítima, ocorreu no bairro de Los Mangos, no município de Yusguare, departamento de Choluteca, cerca de 80 quilômetros ao sul de Tegucigalpa.



O comunicado explica que os policiais tentaram fazer uma mediação, mas os agressores "não acataram o chamado à ordem e incorreram em vários atos ilegais que levaram à morte do senhor Giorgio Scanu, a quem responsabilizaram pela morte recente de um morador".



A Polícia informou que designou uma equipe de investigação criminal para "prender os responsáveis" e, ao mesmo tempo, ordenou aos comandantes da região sul "que agilizem a identificação e captura dos autores deste ato criminoso".



Nos vídeos divulgados pela imprensa local, uma multidão enfurecida invade o que seria a casa da vítima.



Segundo a imprensa hondurenha, o italiano foi agredido com paus, facões e pedras, após ser acusado de ter matado o morador Juan de Dios Flores, que teria 74 anos, na noite de quarta-feira (7).