Candidata a vacina cubana contra Covid alcança 91,2% de eficácia

A candidata cubana a vacina contra a Covid-19, batizada de Soberana 2, alcançou uma eficácia de 91,2% com a aplicação das três doses previstas, informou nesta quinta-feira à TV de Cuba o diretor do Instituto Finlay de Vacinas, Vicente Vérez.



"Conseguimos gerar uma vacina que é 91,2% eficaz", disse Vérez à televisão cubana.



O portal oficial de notícias Cubadebate afirmou, citando fontes do Finlay, que o imunizador tem "91,2% de eficácia contra doenças sintomáticas", "75,5% contra infecções" e "100% para doenças sintomáticas graves e morte".



O anúncio ocorre em um momento em que Cuba, com 11,2 milhões de habitantes, enfrenta um aumento alarmante de infecções por coronavírus que podem levar ao colapso dos serviços de saúde em algumas províncias do país.



No dia 8 de julho, o próprio Vélez havia informado que o Soberana 2 tinha uma eficácia de 62% com a aplicação de duas de suas três doses, resultado intermediário que já ultrapassava os 50% exigidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS).



O especialista destacou que a eficácia anunciada nesta quinta-feira de 91,2% é alcançada com um esquema de vacinação que fornece duas doses de Soberana 2 e uma de Soberana Plus, uma variante da primeira desenvolvida para convalescentes de covid-19.



"Consideramos que é realmente um número muito alto", acrescentou Vérez, que destacou que o "objetivo fundamental" das vacinas cubanas "é transformar esse coronavírus em um resfriado comum".