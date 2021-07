Casa Branca: continuaremos pressionando por imposto corporativo mínimo global

A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou nesta quinta-feira, 8, que os Estados Unidos continuarão pressionando pela adoção de um imposto corporativo mínimo global. Durante uma coletiva de imprensa, a assessora também disse que um acordo em torno da tributação não ocorreria sem a liderança do país.



Os comentários de Psaki foram feitos às vésperas de uma reunião de ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais do G20. O encontro, que terá como um dos principais focos o imposto global, começa nesta sexta-feira, 9.



Na semana passada, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) anunciou um acordo de 130 países sobre a alíquota mínima de 15% para o imposto corporativo global. A proposta dos EUA já havia recebido o apoio do G7.