Casos de covid aumentam na África e distribuição de vacinas avança

A África tem experimentado um rápido aumento no número de casos de covid-19, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), que nesta quinta-feira (8) registrou avanços na distribuição de vacinas no continente.



"A África acaba de passar pela semana mais desastrosa da pandemia no continente. Mas o pior ainda está por vir, já que a terceira onda continua a se expandir rapidamente e está ganhando terreno", disse Matshidiso Moeti, diretor regional da OMS para a África.



O aumento vertiginoso de casos de covid-19 continuará por algumas semanas. "O número de casos é multiplicado por dois a cada 18 dias, em comparação com 21 dias uma semana atrás", explicou ele em entrevista coletiva.



Em uma semana, até 4 de julho, foram notificados mais de 251 mil novos casos de covid-19 no continente, ou seja, um aumento de 20% em relação à semana anterior, segundo a OMS.



A África registrou 5,7 milhões de casos de covid-19, com 147.125 mortes.



O atual surto ocorre num momento em que as taxas de vacinação permanecem baixas na África, onde apenas 16 milhões de africanos estão totalmente vacinados, o que corresponde a apenas 2% da população.



Segundo a OMS, mais de 1,6 milhão de doses foram enviadas para a África por meio do mecanismo COVAX.