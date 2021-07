O presidente Jair Bolsonaro criticou, nesta quinta-feira (8), "a regra do consenso" e as "visões arcaicas" do Mercosul, em sua intervenção na cúpula virtual de presidentes do bloco, marcada por fortes tensões entre seus quatro países-membros.



"A persistência de impasses, o uso da regra do consenso como instrumento de veto e o apego a visões arcaicas com viés defensivo terão único efeito de consolidar o sentimento de ceticismo e dúvida quanto ao verdadeiro potencial dinamizador do Mercosul", afirmou Bolsonaro.



Pouco antes, o presidente argentino, Alberto Fernández, defendeu o consenso nas negociações comercias como "a coluna vertebral" do Mercosul.



Na quarta-feira, o governo uruguaio anunciou que avançará nas negociações comerciais extrazona, apesar de uma decisão adotada em 2000 pela qual os sócios devem receber o consentimento de suas contrapartes para selar acordos comerciais com países terceiros, numa decisão que aprofunda as tensões no bloco.



Bolsonaro, que assume a presidência pro tempore do bloco nesta quinta-feira, criticou os resultados da atual gestão argentina, por falta de avanços na "flexibilização" do grupo nascido há 30 anos.



"O semestre que se encerrou deixou de corresponder as expectativas e necessidades do Mercosul. Devíamos ter apresentado resultados concretos nos dois temas que mais mobilizam nossos esforços recentes: a revisão da tarifa externa comum e adoção de flexibilidades de negociações comerciais com parceiros exteriores", afirmou.



"Em nossa presidência de turno, que se inicia hoje, continuaremos a trabalhar pelo resgate dos valores originais do bloco, associados à abertura e à busca de maior integração de nossas economias nas cadeias regionais e internacionais de valor", continuou.



"Não podemos deixar que o Mercosul continue a ser visto como sinônimo de ineficiência, desperdício de oportunidades e restrições comerciais", insistiu.