Três pessoas morreram nesta quinta-feira (8) no Líbano, quando um pequeno avião particular caiu na encosta de uma montanha ao norte de Beirute, informou uma fonte militar.



Além do piloto, um homem e uma mulher da mesma família se encontravam a bordo do avião, que geralmente era usado para sobrevoos turísticos ou cursos de pilotagem, disse a fonte.



Os sites de notícias libaneses compartilharam uma imagem dos restos do avião preso entre árvores na região de Kesruán, nas alturas que dominam a cidade costeira de Junié.