"O necrotério é por aqui", diz o guarda às pessoas com flores que entram no hospital Mariinskaia, em São Petersburgo, na Rússia, onde a nova onda de coronavírus causada pela variante Delta está sendo devastadora.



"Desde meados de junho, há cada vez mais gente. É a covid", diz, lacônico, o guarda deste estabelecimento convertido há algumas semanas em um hospital para pacientes com coronavírus, para enfrentar o rápido aumento de casos na segunda maior cidade do país.



Na semana passada, a Rússia registrou vários recordes diários de mortes em Moscou e em São Petersburgo, os principais focos da doença.



O país também registra os níveis mais altos de contágio desde meados de janeiro, quando emergiu de uma segunda onda.



Enquanto a situação se agrava, a população continua a rejeitar a vacinação por desconfiança.



De acordo com o site Gogov, que reúne dados de regiões e da imprensa na ausência de estatísticas oficiais, apenas 18,3 milhões de russos - de uma população total de 146 milhões - receberam duas doses, o que representa 12,57%.



Na "zona vermelha" do hospital de Mariinskaia, que não recebe apenas pacientes com covid-19, quase todos os 760 leitos disponíveis estão ocupados.



O estabelecimento está localizado no centro desta cidade de 5,4 milhões de habitantes, muito turística.



"De manhã é tranquilo. Muitas vezes, a maioria dos pacientes chega à tarde", diz o dr. Alexei Lepakov, mostrando a sala onde os enfermos são recebidos, e onde se encontram alguns pacientes levados de ambulância.



Vestido com roupa de proteção, luvas e máscara, Lepakov também deve, como todo o pessoal do hospital, trabalhar horas e horas em meio ao calor que tem afetado São Petersburgo nas últimas semanas.



As temperaturas vêm registrando recordes nesta temporada, chegando a até 30°C.



"É difícil. Às vezes, perdemos até três quilos por dia com o calor, mas estamos acostumados", diz Lepakov.



No serviço de terapia intensiva, as equipes médicas têm muito a fazer para salvar os pacientes entre a vida e a morte.



Sob respiração artificial, alguns são colocados na posição ventral.



"No momento, são 24 pacientes em terapia intensiva. Todos os leitos estão ocupados", informa o chefe do serviço, dr. Pavel Ermakov.



"As pessoas chegam aqui em estado grave. Para sair disso, depende muito da condição física do paciente: além da covid, todo mundo sofre de outras doenças, como diabetes, ou excesso de peso", descreve Ermakov.



Em meia hora, a AFP viu a equipe remover dois corpos de pacientes em bolsas mortuárias pretas.



"Sinto muito, mas aqui é a sala de reanimação. Felizmente, a maioria dos pacientes se salva", afirma o médico.



É o caso de Mikhail Konovalov, que passou alguns dias na UTI antes de começar a se recuperar.



"Agradeço aos médicos que me salvaram. Depois de tudo isso, posso dizer a todos: vocês têm que se vacinar", enfatiza este funcionário de 45 anos do aeroporto da cidade, sentado em sua cama de hospital.