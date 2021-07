Ex-presidente sul-africano Jacob Zuma se entrega às autoridades

O ex-presidente sul-africano Jacob Zuma se entregou à polícia na noite desta quarta-feira (7) para começar a cumprir uma sentença de prisão de 15 meses por desacato, informou sua fundação.



"O presidente Zuma decidiu cumprir a ordem de prisão. Ele está a caminho de se render ao centro correcional" na província de Kwazulu-Natal, disse a fundação no Twitter.



Zuma foi condenado na semana passada por um tribunal superior do país, em decisão sem recurso, e tinha até meia-noite de quarta-feira (19H00, em Brasília) para se entregar, caso contrário seria detido pela polícia.



Meia hora antes do prazo, uma caravana de veículos deixou a residência de Zuma em Nkandla, no leste.



Horas antes, a polícia avisou que estava preparada para prender o ex-presidente ao término do prazo para fazer cumprir a condenação, a menos que o tribunal instruísse o contrário.



Zuma montou uma defesa de última hora e se recusou a se entregar na noite de domingo.



De acordo com a decisão, a polícia tinha três dias para prendê-lo.



Seus defensores enviaram uma carta ao tribunal na quarta-feira pedindo um adiamento de última hora, o que não aconteceu.