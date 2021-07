As equipes de resgate vão encerrar a busca por sobreviventes nos escombros do desabamento parcial de um prédio em 24 de junho na Flórida, anunciou nesta quarta-feira(7) o prefeito do condado de Miami-Dade, onde ocorreu a tragédia que deixou pelo menos 54 mortos.



"Tomamos a decisão extremamente difícil de passar de uma operação de busca e resgate para a recuperação" de corpos, disse Daniella Levine Cava, que especificou que 86 pessoas ainda estão desaparecidas.