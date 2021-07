Biden diz que imposto de 15% a grandes empresas geraria arrecadação de US$ 240 bi

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou, durante discurso em Illinois nesta quarta-feira, 7, que a arrecadação cresceria US$ 240 bilhões durante o período do seu mandato caso o país adotasse um imposto mínimo de 15% sobre o lucro de grandes empresas.



A fala do presidente ocorreu enquanto ele destacava os principais pontos de sua agenda econômica e social, nomeada de "Build Back Better", ou "Reconstruir Melhor", em tradução livre.



Biden também ressaltou os esforços pretendidos pelo seu governo para realizar a transição energética nos EUA para fontes renováveis. Sua administração quer promover cortes de impostos para empresas que adotarem fontes limpas, e pôr fim a subsídios para combustíveis fósseis, disse ele.



Educação de alunos e trabalhadores americanos foi outro ponto destacado por Biden. O presidente disse que pretende incentivar a qualificação da mão de obra no país, bem como aumentar o período escolar, de 12 para 14 anos.