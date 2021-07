O Conselho de Segurança da ONU realizará na quinta-feira uma reunião de emergência sobre o Haiti, após o assassinato do presidente Jovenel Moise por um comando armado, informaram fontes diplomáticas nesta quarta-feira.



A reunião, a pedido dos Estados Unidos e do México, membro não permanente do Conselho, será a portas fechadas, acrescentaram as mesmas fontes.