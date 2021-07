Casa Branca diz que Biden assinará decreto para facilitar mudanças de emprego

A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou nesta quarta-feira, 7, que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinará um decreto para permitir que trabalhadores mudem de emprego com mais facilidade. Segundo a assessora, o ordem executiva reduzirá a capacidade das empresas de impedir que os funcionários aceitem salários maiores em companhias rivais.



"Esse decreto afeta trabalhadores da construção civil, hoteleiros, muitos empregos de colarinho azul, não apenas executivos de alto escalão", disse Psaki a repórteres durante um briefing no avião presidencial. "Se alguém lhe oferece um emprego melhor, você deve ser capaz de aceitá-lo", acrescentou.



Psaki também afirmou que Biden defenderá durante viagem a Crystal Lake, no Estado de Illinois, a importância de investimentos em infraestrutura humana e outras prioridades como energia limpa.