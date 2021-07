Pandemia deixa ao menos quatro milhões de mortos no mundo e Ásia enfrenta vários surtos

A pandemia da covid-19 deixou ao menos quatro milhões de mortos no mundo, informou a Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta quarta-feira (7), e está causando estragos em países como a Indonésia, que mais uma vez bateu o recorde de mortes diárias, com mais de 1.000 óbitos em 24 horas.



"Acabamos de ultrapassar a trágica marca de quatro milhões de mortes por covid-19, o que sem dúvida subestima o equilíbrio global", afirmou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em uma coletiva de imprensa.



O responsável ressaltou que o mundo se encontra "num ponto perigoso desta pandemia", que se intensifica sob o impulso de novas variantes mais contagiosas, mas também devido ao fim das restrições sanitárias.



Nesse sentido, o diretor de emergências da OMS, Michael Ryan, pediu que as medidas sejam suspensas com "extrema cautela", pois um processo acelerado "trará consequências".



Em meio a uma campanha de vacinação que avança de maneira muito desigual no mundo e com as novas variantes deixando todos alarmados, o coronavírus está pressionando o sistema de saúde da Indonésia e fez com que as autoridades japonesas pensassem em decretar estado de emergência em Tóquio durante as Olimpíadas.



A Indonésia, fortemente atingida pelo agravamento da pandemia, registrou 34.379 casos e 1.040 mortes nas últimas 24 horas nesta quarta-feira, um recorde nacional de vítimas fatais. A mortalidade é dez vezes maior do que há menos de um mês.



Desde sábado, as ilhas de Java e Bali devem respeitar medidas drásticas, e nesta quarta-feira o governo anunciou novas restrições que estarão em vigor até 20 de julho e que variam conforme a região. Essas serão aplicadas em dezenas de cidades, de Sumatra (oeste) a Papua Ocidental (leste).



"Os casos estão aumentando em outras regiões e devemos manter a atenção devido à vulnerabilidade dos hospitais", informou a ministra Airlangga Hartarto.



"As estruturas nessas regiões são limitadas e já sobrecarregadas", acrescentou.



- Estado de emergência em Tóquio -



Faltam duas semanas para os Jogos Olímpicos de Tóquio e o governo japonês planeja estabelecer um novo estado de emergência na capital durante os jogos (de 23 de julho a 8 de agosto), segundo a imprensa local.



Seria o quarto estado de emergência decretado no Japão.



Além disso, as autoridades municipais de Tóquio anunciaram nesta quarta-feira que o revezamento da tocha olímpica nas vias públicas da capital foi cancelado.



O revezamento começará na sexta-feira em Tóquio, confirmou o município, embora, devido à pandemia, os trechos que deveriam ser realizados nas vias públicas entre os dias 9 e 23 de julho "foram cancelados".



Apenas o trecho nas ilhas Ogasawara, um arquipélago remoto 900 km ao sul de Tóquio, seguirá conforme planejado.



Por sua vez, a China, que praticamente erradicou a covid-19 em 2020, relatou um surto detectado em Ruili, uma pequena cidade na fronteira com Mianmar, onde a pandemia causa estragos e onde 15 novos casos foram registrados nesta quarta-feira, 12 deles em cidadãos birmaneses.



As autoridades birmanesas anunciaram que, a partir de quinta-feira, será proibido que mais de uma pessoa saia de casa por motivos não médicos em 10 municípios da capital comercial de Rangoon, onde vivem cerca de 1,5 milhão de pessoas.



No Vietnã, também nove milhões de pessoas da cidade de Ho Chi Minh foram obrigadas a se confinar para tentar conter o surto de covid-19 mais sério no Vietnã até o momento.



- "Duplo choque devastador" -



Na Austrália, as autoridades anunciaram que o bloqueio em vigor em Sydney desde o final de junho será prorrogado pelo menos uma semana, após a verificação de 27 novos casos.



Enquanto isso, na Europa, o governo francês voltou a pedir à população para se vacinar de forma "massiva", como forma de enfrentamento do "risco de uma quarta onda rápida" impulsionada pela variante Delta, que "representa mais de 40% das contaminações" no país.



Diante da situação mundial, a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, solicitou aos países do G20 a agirem mais rapidamente para ajudar as nações mais pobres, diante de "um duplo choque devastador".



"Os países mais pobres enfrentam um duplo choque devastador", de perder a corrida contra o vírus e desperdiçar os investimentos necessários para sustentar o crescimento econômico, observou Georgieva.



"É um momento crítico que exige uma ação urgente por parte do G20 e de atores políticos em todo o mundo", ressaltou.



Além disso, Georgieva argumentou que uma abordagem multilateral é necessária para compartilhar vacinas da covid-19 e sua produção.



Segundo a OMS, faltam quase 17 bilhões de dólares para o combate à pandemia, não só para vacinas, mas também em equipamentos de proteção, exames e tratamentos.