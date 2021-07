Um comando assassina o presidente do Haiti e fere sua esposa

O presidente do Haiti, Jovenel Moise, foi assassinado, e sua esposa ferida na manhã desta quarta-feira (7) em um ataque armado em sua casa - anunciou o primeiro-ministro em final de mandato, Claude Joseph.



O premiê declarou "estado de exceção" e disse que agora está no comando do país, enquanto pediu à população que mantenha a calma, insistindo que a polícia e o Exército vão garantir a segurança.



À medida que a indignação e o choque cresciam na comunidade internacional, o aeroporto que servia a Porto Príncipe foi fechado. Testemunhas indicaram que a capital estava tranquila e que nenhuma força de segurança estava visível em patrulha.



"O presidente foi assassinado em sua casa por estrangeiros que falavam inglês e espanhol", relatou Joseph sobre a agressão, que ocorreu por volta das 01H00 locais (02H00, em Brasília).



"Esta morte não ficará impune", disse ele em um discurso à nação.



A primeira-dama, Martine Moise, estava sendo tratada em um hospital local e será transferida para Miami para continuar recebendo cuidados.



Moise governava o Haiti, o país mais pobre das Américas, por decreto, após o adiamento das eleições legislativas de 2018 por uma crise política, inclusive sobre o término de seu mandato.



Além da crise política, os sequestros por resgate aumentaram nos últimos meses, refletindo ainda mais a crescente influência de gangues armadas neste país caribenho.



O Haiti também enfrenta pobreza crônica e desastres naturais recorrentes.



- Espiral de violência? -



Acusado de inação diante da crise, o presidente era visto com forte desconfiança por grande parte da população civil, que considerava seu mandato ilegítimo. Nos últimos quatro anos, o país teve sete primeiros-ministros.



Joseph estava programado para ser substituído esta semana, após três meses no cargo.



"Condenamos este ato hediondo e envio meus sinceros votos pela recuperação da primeira-dama Moise", disse o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em um comunicado.



O Departamento de Estado americano pediu, entretanto, a realização das eleições marcadas no Haiti para este ano.



Reino Unido, França, Espanha e muitos países da América Latina também expressaram sua forte condenação ao atentado.



O chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, por sua vez, alertou para o risco de desestabilização e de uma espiral de violência no Haiti.



O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) disse estar "profundamente chocado" e realizará uma reunião de emergência na quinta-feira para tratar da situação.



O embaixador do Haiti em Washington, Bocchit Edmond, disse que os perpetradores do assassinato eram mercenários "profissionais" que se passavam por agentes americanos e podem já ter fugido do país.



"Foi um ataque bem planejado e eles foram profissionais", afirmou o embaixador Bocchit Edmond a jornalistas. "Temos um vídeo e acreditamos que eram mercenários."



- Crises -



Moise, ex-empresário que construiu diversos negócios no norte do país, de onde é natural, irrompeu no cenário político em 2017 com uma mensagem de reconstrução.



Ele fez campanha com promessas populistas, mas manteve a retórica mesmo depois de ser eleito em fevereiro de 2017.



O tempo de duração do seu mandato tornou-se fonte de confronto político. Moise sustentava que duraria até 7 de fevereiro de 2022, mas outros afirmavam que terminou em 7 de fevereiro de 2021.



A discordância decorre de Moise ter sido eleito em uma votação posteriormente anulada por fraude. Um ano depois, ele ganhou as eleições novamente.



Sem um parlamento, a crise do país se agravou em 2020, levando Moise a governar por decreto, alimentando a desconfiança.



- Eleições adiadas -



Com temores crescentes de uma anarquia generalizada, o Conselho de Segurança da ONU, os Estados Unidos e a Europa consideraram a realização de eleições legislativas e presidenciais livres e transparentes como uma prioridade até o final de 2021.



Na segunda-feira (5), ele nomeou o médico Ariel Henry como primeiro-ministro - o sétimo a ocupar o cargo em quatro anos. Henry, de 71 anos, fez parte da resposta ao coronavírus e ocupou cargos no governo em 2015 e 2016 como ministro do Interior e, depois, como ministro dos Assuntos Sociais e do Trabalho.



Também foi membro do gabinete do ministro da Saúde de junho de 2006 a setembro de 2008, antes de se tornar chefe de gabinete. Ocupou este cargo entre setembro de 2008 e outubro de 2011.



Moise encarregou Henry de "formar um governo de base ampla" para "resolver o problema flagrante da insegurança" e trabalhar para "a realização de eleições gerais e do referendo".



Henry é próximo da oposição, mas sua nomeação não foi bem recebida pela maioria destes partidos, que continuaram a exigir a renúncia do presidente.



O governo da República Dominicana ordenou o "fechamento imediato" de sua fronteira com o Haiti após o assassinato.