Representantes do governo afegão e dos talibãs se reúnem em Teerã

O ministro iraniano das Relações Exteriores iraniano, Mohamad Javad Zarif, presidiu um "encontro" em Teerã, nesta quarta-feira (7), entre representantes do governo afegão e os talibãs - segundo um vídeo divulgado por seu ministério.



A pouco mais de dois meses do fim do prazo estabelecido para a retirada das tropas americanas do Afeganistão, em 11 de setembro, Zarif pediu que "o povo e os líderes políticos" do Afeganistão "tomem decisões difíceis, pensando no futuro de seu país", de acordo com um comunicado oficial.



Suas palavras coincidem com o avanço dos talibãs em várias partes do país, aproveitando a retirada das tropas estrangeiras.



Hoje, enquanto representantes de ambos os lados se reuniam no Ministério iraniano das Relações Exteriores, os talibãs atacaram, pela primeira vez desde o início de sua ofensiva em maio, uma capital de província, Qala-i-Naw, na região de Badghis (noroeste).



O Irã está preocupado com a situação no Afeganistão, um país com o qual compartilha uma longa fronteira. Há anos, acolhe milhões de refugiados do país vizinho.



De acordo com o Ministério iraniano, Zarif lamentou os "terríveis resultados da continuação do conflito no Afeganistão e pediu às partes que voltem à mesa de negociações interafegãs".



A delegação do governo afegão era liderada por Yunus Qanuni, ex-vice-presidente do país, e a dos talibãs, por seu negociador-chefe, Abas Stanikzai.