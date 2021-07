Ex-policial está a caminho de se tornar prefeito de Nova York

O ex-policial Eric Adams, 60, parecia nesta terça-feira a caminho de se tornar o próximo prefeito de Nova York, após a divulgação de novos resultados eleitorais das primárias democratas, que o confirmam na liderança.



Presidente do distrito do Brooklyn, Adams pode ter conquistado a vitória, depois que a Junta Eleitoral anunciou sua vantagem de um ponto percentual sobre a rival mais próxima, a moderada Kathryn García.



O site da junta mostrava Adams com 50,5%, ou 403.000 votos, e Kathryn em segundo lugar, com 49,5%, ou quase 395.000 votos. Não foram informados quantos votos restam para apurar. Os resultados oficiais finais não devem ser divulgados até meados do mês.



A agência de notícias Associated Press deu Adams como vencedor, mas Kathryn não reconheceu a derrota. A imprensa local se mantém cautelosa.



"Apesar de faltar ser apurada uma quantidade muito pequena de votos, os resultados são claros: uma coalizão histórica e diversa de cinco condados liderada por nova-iorquinos da classe trabalhadora nos levou à vitória nas primárias para a prefeitura", declarou Adams em comunicado.



Se o resultado for confirmado, o ex-policial irá enfrentar o candidato republicano, Curtis Sliwa, nas eleições municipais de novembro. Com 86% de democratas entre os nova-iorquinos filiados a um partido, o vencedor das primárias democratas é praticamente garantido como sucessor de Bill de Blasio, prefeito desde 2014.



Adams tem uma plataforma com ênfase na segurança pública, após o aumento da criminalidade em Nova York e na maioria das principais cidades americanas desde o último verão local.