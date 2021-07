Blinken pede ao primeiro-ministro etíope acesso humanitário a Tigré

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, instou nesta terça-feira (6) o primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, durante uma conversa telefônica, a garantir acesso humanitário à região do Tigré, devastada pela guerra.



Blinken pediu a retirada completa de Tigré das forças da Eritreia e Amhara, assim como "acesso humanitário total, seguro e sem obstáculos às populações necessitadas", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, ao relatar a ligação.



O secretário de Estado também condenou "a destruição de pontes e outros impedimentos ao acesso ao Tigré", afirmou Price.



O Conselho de Segurança da ONU havia exigido em 2 de julho o acesso humanitário à região, bem como o início de um processo para estabelecer a responsabilidade por abusos de direitos humanos e atrocidades na Etiópia.



Blinken "enfatizou a necessidade de todas as partes no conflito se comprometerem com um cessar-fogo negociado, imediato e [por tempo] indefinido", acrescentou Price.



Tigré tem sido palco de combates desde novembro, quando Abiy Ahmed, o ganhador do Prêmio Nobel da Paz de 2019, enviou o exército para derrubar o governo local da Frente de Libertação do Povo de Tigré (TPLF).



Autoridades etíopes foram acusadas de isolar a região ao anunciar um cessar-fogo unilateral imediatamente depois que as Forças de Defesa do Tigré recapturaram Mekele, a capital regional, das mãos do exército de Adis Abeba no fim de junho.



A parte da conversa telefônica lida por Price não fazia alusão à decisão da Etiópia de iniciar a segunda fase de enchimento de uma polêmica barragem no Nilo, algo rejeitado pelo Egito e o Sudão.



No entanto, em conversa com jornalistas, ele reconheceu que esta decisão unilateral de Adis Abeba "tem o potencial de criar tensões".



A Tunísia submeteu ao Conselho de Segurança da ONU um projeto de resolução, obtido pela AFP, no qual pede à Etiópia que pare de encher o reservatório, mas ainda não há data para sua consideração.