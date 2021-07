Jornalista é gravemente ferido em um tiroteio na Holanda

Um jornalista policial holandês, Peter R. de Vries, ficou gravemente ferido em um tiroteio na noite desta terça-feira(6) em Amsterdã, disse a polícia.



Segundo a polícia, que abriu uma investigação, o jornalista foi levado ao hospital "com ferimentos graves".



O jornalista e apresentador de televisão de 64 anos é conhecido por suas coberturas de processos criminais.



Ele frequentemente aparece como porta-voz das vítimas ou no círculo de testemunhas-chave.



Várias testemunhas ouviram cinco tiros e viram que Peter R. de Vries foi atingido por uma bala na cabeça, segundo a rede pública de televisão NOS.



A polícia isolou a área onde o tiroteio ocorreu por volta das 19h30 locais, depois que o repórter participou de um programa de televisão no centro de Amsterdã.



O primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, disse que o ataque é "ofensivo e inconcebível".



"Este é um ataque contra um jornalista e, por extensão, contra a liberdade de imprensa, que é tão essencial para nossa democracia e nosso Estado de Direito", disse Rutte em uma entrevista coletiva em Haia.