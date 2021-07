A ONU alertou nesta terça-feira(6) que a situação em Mianmar está evoluindo de forma "catastrófica" na esteira dos distúrbios que se seguiram ao golpe militar de 1º de fevereiro.



"A situação em Mianmar passou de uma crise política a uma catástrofe multidimensional dos direitos humanos", declarou a Alta Comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, perante o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas em Genebra.



"A evolução catastrófica da situação em Mianmar desde o golpe teve graves e amplas repercussões sobre os direitos humanos, a paz, a segurança e o desenvolvimento sustentável que geram um evidente potencial de insegurança massiva, com consequências para a região como um todo".



Segundo a ex-presidente chilena, o golpe "exacerbou" conflitos históricos nas regiões fronteiriças de Mianmar, cujas minorias, em geral, se comportaram "pacificamente" nos últimos anos.



Desde o golpe militar que derrubou o governo eleito de Aung San Suu Kyi, as forças de segurança reprimiram violentamente os movimentos de protesto contra o regime militar.



De acordo com a ONU, cerca de 900 pessoas foram mortas, enquanto pelo menos 5.200 foram detidas de forma arbitrária.