Eleições, a prioridade declarada do novo primeiro-ministro haitiano

Recentemente nomeado, o novo primeiro-ministro do Haiti, Ariel Henry, garantiu à AFP nesta terça-feira (6) que sua prioridade será a preparação das eleições, que devem ocorrer em um "ambiente favorável", evento que parece remoto diante da atual instabilidade neste país caribenho.



"Minha missão é simples. O presidente me instruiu a criar um ambiente propício à organização de eleições inclusivas, com alta participação", disse ele em entrevista exclusiva por telefone à AFP.



O presidente haitiano, Jovenel Moïse, nomeou o médico Ariel Henry como primeiro-ministro na segunda-feira. Henry é o sétimo a ocupar o cargo em 4 anos.



"Hoje trabalho na formação do meu governo", sublinhou o novo primeiro-ministro, que sucede Claude Joseph, nomeado em meados de abril por Moïse.



O Haiti, a nação mais pobre do continente americano, é atormentado pela insegurança, especialmente por sequestros de resgate realizados por gangues. O presidente Moïse, acusado de inação diante da crise, enfrenta forte desconfiança de grande parte da população civil.



Nesse contexto, gerando temores de uma virada para a anarquia generalizada, o Conselho de Segurança da ONU, os Estados Unidos e a Europa consideram a realização de eleições legislativas e presidenciais livres e transparentes como uma prioridade até o final de 2021.



O presidente estabeleceu como objetivos "formar um governo aberto", "resolver o flagrante problema da insegurança" e trabalhar "pela realização das eleições gerais e do referendo", disse Henry.



Este referendo constitucional, inicialmente previsto para 27 de junho e posteriormente adiado em meio à crise, é promovido por Moïse mas amplamente contestado pela oposição. O procedimento é acusado de não respeitar as disposições da Constituição em vigor.