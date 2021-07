O Canadá nomeou Mary Simon nesta terça-feira (6) como sua primeira governadora-geral indígena, a representante oficial da rainha Elizabeth II no país da Commonwealth, enquanto a nação enfrenta um ajuste de contas com sua sombria história colonial.



"Hoje, depois de 154 anos, nosso país dá um passo histórico", disse o primeiro-ministro, Justin Trudeau, em coletiva de imprensa. "Não consigo pensar em uma pessoa melhor para enfrentar o momento", destacou.



Simon, ex-jornalista e defensora dos direitos dos membros dos povos nativos inuit, já foi presidente da Inuit Tapiriit Kanatami, a organização inuit do Canadá.