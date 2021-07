Variante Delta representa 90% dos novos casos de covid em Portugal

A variante Delta representa quase 90% dos novos casos de coronavírus em Portugal, de acordo com um relatório publicado nesta terça-feira (6), enquanto registra um aumento dos casos.



Segundo o último relatório do Instituto Nacional de Saúde Pública (Insa), a frequência relativa desta variante identificada pela primeira vez na Índia alcançou 89,1% na semana que terminou em 27 de junho, contra 45,8% três semanas antes.



Entre os países na linha de frente pelo aumento da pandemia de coronavírus causado pela variante Delta, principalmente na Europa, Portugal supera a marca de 2.000 novos casos diários.



Se essa tendência continuar, este número poderia dobrar em meados de julho, alertou a ministra da Saúde portuguesa, Marta Temido.



Para conter os contágios, o governo socialista decidiu na semana passada reimpor o toque de recolher noturno nos 45 municípios mais afetados, o que inclui a capital Lisboa e a segunda cidade do país, Porto.