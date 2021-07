Veredito do julgamento por 'sedição' na Jordânia está previsto para segunda-feira

Um tribunal jordaniano deve emitir seu veredito na segunda-feira (12) no julgamento de dois responsáveis acusados de quererem derrubar o rei Abdallah II em benefício de seu meio irmão Hamza, disse um dos advogados da defesa nesta terça-feira (6).



Bassem Awadalá, ex-chefe do escritório real que ostenta a nacionalidade saudita, e Hasán Bin Zaid, emissário especial do rei na Arábia Saudita, se declararam inocentes.



A Promotoria acusa os dois homens de "agirem contra a segurança da sociedade jordiana" e de "incitarem a sedição".



"O Tribunal de Segurança do Estado marcou para segunda-feira (12 de julho) a audiência para a leitura do veredito", disse nesta terça à AFP o advogado de Bin Zaid, Alaa Al Khasawneh.



Awadalá e Bin Zaid enfrentam penas de prisão de até 20 anos se forem declarados culpados de todas as acusações.