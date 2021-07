EUA completa mais de 90% de sua retirada militar do Afeganistão

A retirada das forças militares americanas no Afeganistão se completou em mais de 90% - anunciou o Comando Central do Pentágono (Centcom), nesta terça-feira (6).



Segundo o Centcom, já se entregou oficialmente o controle de sete bases americanas às forças de segurança afegãs. Em equipamentos, retirou-se o equivalente a quase 1.000 cargas de aviões C-17 antes do prazo final da saída prevista para setembro deste ano.



Na sexta-feira, entregaram a grande base aérea de Bagram ao norte de Cabul, o principal centro de operações militares americanas no país durante a maior parte das duas décadas de conflito.



No anúncio, foi destacado que a maior parte do processo de retirada da equipe militar e civil americana ordenada pelo presidente democrata Joe Biden em abril já foi concluída.



No momento da ordem de Biden, havia oficialmente 2.500 soldados americanos e 16.000 privados.



Segundo os relatórios, também havia cerca de 1.000 efetivos das forças especiais americanas operando no Afeganistão naquele momento, e não foram incluídos na contagem oficial.



Embora Biden tenha estabelecido o prazo para setembro - o vigésimo aniversário do ataque da organização Al-Qaeda, com sede no Afeganistão, contra os EUA, que provocou a invasão americana no país -, o Pentágono se moveu rápido para reduzir sua presença ao mínimo neste mês.



"Esperamos terminar (o processo) até o final de agosto", disse na sexta-feira a secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, depois da entrega de Bagram.



Os Estados Unidos devem manter pelo menos 650 militares no país para proteger a embaixada e os diplomatas americanos.