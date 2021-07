Disneyland Paris se desculpa por impedir mãe de amamentar em público

Funcionários da Disneyland pediram a uma mãe que parasse de amamentar seu bebê em público (foto: Reprodução/Twitter )

@DisneylandParis Hier vos agents de sécurité ont empêché une maman d%u2019allaiter son bébé de 2 mois au motif que cela choquait la clientèle étrangère ! En France, en juillet 2021 !

Délit d%u2019entrave à l%u2019allaitement on en est où ?@FionaLazaar @MarleneSchiappa pic.twitter.com/rhRT8HHgwq — marieastier (@marieastier) July 4, 2021

Cher @DisneylandParis

Allaiter un bébé n%u2019est pas un délit. Que vous ayez des salles dédiées c%u2019est bien, mais on ne décide pas où et quand un bébé va avoir faim. Ne vous mettez pas vous aussi à stigmatiser les mères, c%u2019est assez dur comme ça partout ailleurs.

Merci d%u2019avance. https://t.co/kaSwVUVIEM — %uD83C%uDDEB%uD83C%uDDF7 MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) July 6, 2021

emitiu uma nota denesta terça-feira (6), depois que funcionários do parque pediram a uma mãe que parasse deseu bebê em público."Lamentamos profundamente esta situação e oferecemos, de novo, nossas mais sinceras desculpas à mãe envolvida. O pedido que lhe foi feito não está de acordo com as normas e os valores da nossa casa", tuitou a Disneyland Paris."Não há restrições para ona Disneyland Paris", insistiu o parque temático.No domingo, uma mulher publicou noa foto de seguranças que haviam "impedido uma mãe de amamentar seu bebê de dois meses com o argumento de que escandalizava os clientes estrangeiros".A Disneyland Paris respondeu a mensagem no dia seguinte, lembrando que "colocava à disposição das mamães um centro para os bebês com equipamentos adaptados e confortáveis, como assentos especiais para a lactância"."Querida @DisneylandParis, amamentar um bebê não é um crime. Que tenham salas dedicadas está ótimo, mas nós não decidimos onde, nem quando, o bebê vai ter fome", reagiu no Twitter a ministra francesa da Cidadanua, Marlène Schiappa."Não comecem também a estigmatizar as mães. Já está bastante duro em toda parte. Agradeço antecipadamente", completou a ministra.