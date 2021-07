Líder deposta de Mianmar foi vacinada contra a covid-19

Aung San Suu Kyi, líder destituída do governo de Mianmar, foi vacinada contra a covid-19 depois que foi colocada sob custódia militar, informou seu advogado.



A junta militar que deu um golpe de Estado no país mantém a vencedora do prêmio Nobel da Paz, de 76 anos, em prisão domiciliar desde fevereiro, ao lado de uma dezena de pessoas, incluindo guardas e funcionários.



"Todas as pessoas na casa de Amay, incluindo Amay, foram vacinadas", afirmou nesta terça-feira o advogado Min Min Soe, utilizando um termo honorável para fazer referência a Suu Kyi.



Ele não revelou quando nem qual vacina Suu Kyi recebeu.



As infecções por coronavírus estão aumentando consideravelmente em Mianmar. Na segunda-feira foram registrados quase 3.000 casos, contra 100 na média diária no início de junho.