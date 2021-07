Stellantis mantém fábrica no Reino Unido para produzir veículos elétricos

A montadora europeia Stellantis anunciou nesta terça-feira que conservará sua fábrica da marca Vauxhall no norte da Inglaterra e a transformará na primeira unidade do grupo produzirá apenas veículos elétricos.



O grupo, criado em janeiro após a fusão da francesa PSA com a italiana Fiat, anunciou que investirá 100 milhões de libras (138 milhões de dólares) na fábrica com a ajuda do governo britânico.



A instalação, que fica na cidade inglesa de Ellesmere Port, tem mais de 1.000 funcionários.



"A decisão de hoje não apenas vai impulsionar Ellesmere Port para um futuro limpo, como também garantirá milhares de postos de trabalho em toda a região na rede de abastecimento", afirmou o ministro britânico para Empresas, Kwasi Kwarteng.



Stellantis se tornou o quarto maior fabricante de automóveis do mundo por volume depois de unir as marcas da PSA, Peugeot e Citroën, com Fiat, Chrysler, Jeep e Maserati, entre outras.



Vauxhall, junto com a Opel, passou a integrar a PSA em 2017 após a compra da filial europeia da General Motors.



A partir do próximo ano, a fábrica de Ellesmere Port produzirá uma van e um carro elétricos para cada uma das marcas Citroën, Opel, Peugeot e Vauxhall, para venda no Reino Unido e no exterior.