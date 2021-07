Justiça alemã impõe 'duras' penas em caso de pedofilia que chocou o país

Quatro homens julgados na Alemanha por frequentes estupros de crianças foram condenados nesta terça-feira (6) a penas que variam de 10 a 14 anos de prisão.



Os estupros aconteciam na casa de um deles, o qual é suspeito de dirigir uma rede de pedofilia.



Com muitas ramificações, este causou chocou o país, quando veio à tona, e deu elementos para o endurecimento da legislação penal relacionada à violência sexual contra menores.



O tribunal de Münster (oeste) condenou o principal acusado, de 28 anos, por ter violentado o filho de sua parceira quando ele tinha cerca de 10 anos e também por tê-lo "oferecido" a vários outros homens na Internet.



Entre eles, três foram julgados e condenados a penas que vão de 10 a 12 anos de prisão. São acusados, em particular, de terem participado durante um fim de semana de uma "orgia" na casa do principal suspeito. Na ocasião, pelo menos dois garotos foram drogados e violentados.



A mãe do condenado, também de 28 anos, recebeu uma condenação firme de cinco anos de prisão. Dona da cabana em Münster (oeste), onde os crimes foram cometidos, ela estava totalmente a par do acontecia dentro do local.



As penas dos quatro homens estão acompanhadas de medidas preventivas de segurança, com o objetivo de evitar a reincidência, após o fim de seu período de detenção.



De acordo com o tribunal que os condenou, além dos atos "profundamente perturbadores", as gravações de vídeo apreendidas demonstram a falta de escrúpulos dos quatro réus.



Além disso, as imagens dão a impressão de que o abuso sexual é, "tristemente, parte da vida cotidiana" das vítimas infantis, observou o presidente do tribunal, Matthias Pheiler.



Os discos rígidos apreendidos do principal acusado contêm até 500 terabytes de dados, incluindo vídeos e fotos. Este material abriu caminho para uma ampla investigação.



Outras cinco pessoas ligadas a este caso já foram condenadas, e 50 suspeitos, identificados. Destes, cerca de 30 estão sob custódia.



O escândalo ocorreu na Renânia do Norte-Vestfália, onde outros casos de pedofilia detectados recentemente foram revelados pela imprensa.