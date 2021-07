Policial toca Taylor Swift em confusão para tentar barrar vídeo no Youtube

A plataforma é conhecida por ter uma das mais restritas políticas de direitos autorais entre outras redes sociais (foto: Reprodução/YouTube)

Durante um protesto na frente do Alameda County Courthouse (um tribunal estadual), no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, no último dia 1º de julho, um policial norte-americano tocou uma música da artista Taylor Swift para que — como o próprio agente explica — asfeitas pelosda abordagem fossem derrubadas do YouTube por direitos autorais.