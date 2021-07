Os restos do avião que desapareceu nesta terça-feira (6) com 28 pessoas a bordo na península de Kamchatka, no Extremo-Oriente da Rússia, foram encontrados a pelo menos quatro quilômetros do aeroporto onde deveria ter aterrissado - informou a agência aérea russa.



"Os socorristas encontraram restos do avião", disse a Rossaviatsia em um comunicado enviado à AFP,



"O trabalho das equipes de resgate é difícil", devido à geografia da área.



O avião deveria ter pousado às 15h50 (2h50 no horário de Brasília), mas sumiu dos radares alguns minutos antes.