Uruguai permite festas e shows em meio à desaceleração da pandemia

Eventos sociais, festas e shows públicos foram permitidos nesta segunda-feira (5) no Uruguai, que ultrapassa a metade de sua população totalmente vacinada e onde os números da pandemia mostram uma clara desaceleração.



"Espetáculos públicos, festas e eventos sociais de características semelhantes estão habilitados a partir de 5 de julho de 2021", afirma o decreto assinado pelo presidente Luis Lacalle Pou e pelo Conselho de Ministros.



O documento também autoriza a abertura de praças de alimentação em estabelecimentos comerciais e a prática de esportes amadores.



Já as salas de cinema estão disponíveis em 16 dos 19 departamentos (províncias) do país. Em Maldonado, Canelones e Montevidéu - os mais populosos - poderão ser reabertos a partir de 15 de julho.



O decreto, emitido em 25 de junho, leva em consideração a melhora nos índices da pandemia da covid-19 nas últimas semanas, em que o país apresenta queda acentuada nas infecções e mortes diárias, assim como casos ativos e pessoas internadas em terapia intensiva.



A melhora é explicada pelo ritmo intenso da campanha de vacinação, iniciada no dia 1º de março, em um país que nunca decretou confinamentos ou toque de recolher obrigatório para seus habitantes.



O Uruguai atingiu 50% de sua população totalmente vacinada nesta segunda-feira, enquanto outros 15% receberam a primeira dose de CoronaVac, Pfizer ou AstraZeneca.



Apenas 6,1% dos que se inscreveram para a imunização ainda esperam para receber uma dose.



O alto percentual de vacinados se soma à imunidade natural alcançada pelos moradores após os elevados números de infecções atingidos principalmente nos meses de abril e maio, quando o país vivia seu pior momento de saúde.



A pequena nação sul-americana de 3,5 milhões de habitantes registrou 372.709 casos e 5.689 mortes pelo novo coronavírus desde o início da pandemia.



Até domingo, eram 11.600 casos ativos, um terço do pico alcançado no final de maio, quando contava com 36.121 pessoas portadoras da doença.