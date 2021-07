Base com soldados dos EUA é alvo de novo ataque de foguetes no Iraque

Três foguetes atingiram nesta segunda-feira (5), sem causar vítimas, uma base aérea no oeste do Iraque, onde soldados americanos estão alojados - anunciou a coalizão "antijihadista", referindo-se a um ataque atribuído a grupos pró-iranianos neste país.



O disparo foi dirigido contra a base de Ain al-Assad, situada em Anbar, uma desértica província no oeste do Iraque, informou um porta-voz da coalizão, coronel Wayne Marotto.



"Os foguetes caíram no perímetro da base. Não há feridos, e os danos estão sendo avaliados", completou.



Este ataque, que ainda não teve sua autoria reivindicada, acontece uma semana depois de os Estados Unidos lançarem ofensivas aéreas contra posições no Iraque e na Síria da coalizão paramilitar pró-iraniana Hashed al Shaabi. Dezenas de combatentes teriam morrido.



Desde o início do ano, os interesses americanos no Iraque foram alvo de até 45 ataques, atribuídos por Washington a grupos próximos ao Irã.