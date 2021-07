Variante Delta faz França temer nova onda de covid-19 no final de julho

A França poderá enfrentar uma quarta onda de covid-19 no final de julho, devido à propagação da variante Delta - afirmou o porta-voz do governo, Gabriel Attal, nesta segunda-feira (5).



"Na última semana, a epidemia voltou a ganhar terreno", disse Attal à rádio France Inter.



Agora, a variante Delta representa 30% dos novos casos no país.



Uma quarta onda de infecções é "uma possibilidade" para o final deste mês, acrescentou, ecoando uma advertência feita pelo ministro da Saúde, Olivier Véran, no fim de semana.



"O exemplo inglês mostra que é possível uma onda a partir do final de julho", tuitou Véran.



Vários países, entre eles Reino Unido e Rússia, já vivem um alarmante aumento de casos por causa desta variante, identificada na Índia.



Desde o início da campanha de vacinação na França no final de 2020, mais de 34,5 milhões de pessoas receberam pelo menos uma injeção (51,2% da população total), e mais de 24,4 milhões (36,2%), as duas doses, conforme números oficiais.



Ao todo, mais de 111.000 pessoas morreram por covid-19 na França.