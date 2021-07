Primeiro-ministro sueco tentará recuperar a confiança do Parlamento

O primeiro-ministro sueco, Stefan Löfven, que renunciou em junho, tentará novamente na quarta-feira (7) conquistar a confiança do Parlamento como chefe do Executivo, anunciou nesta segunda-feira (5) o presidente da Câmara, encarregado de resolver a crise governamental.



"Haverá uma votação para o cargo de primeiro-ministro na quarta-feira" e "propus a Stefan Löfven", declarou Andres Norlén, presidente do Parlamento, durante coletiva de imprensa conjunta com o presidente socialdemocrata.



Para se tornar chefe de governo na Suécia, um candidato deve tentar evitar uma maioria absoluta contrária (175 cadeiras de 349), um cenário que é possível para Löfven.



O Partido de Esquerda, que originou a atual crise política, e o Partido de Centro, que desempenha um papel-chave para alcançar uma maioria, decidiram se abster, em vez de votar contra.



No entanto, a incerteza paira sobre a rejeição dos ambientalistas, aliados dos socialdemocratas no governo, a algumas exigências do partido centrista.



"Ninguém pode ter tudo, mas todos podem ter algo", disse nesta segunda o ainda primeiro-ministro.



Mesmo se conseguir sua candidatura na quarta-feira, ele se arrisca a uma nova crise política quando for votado o orçamento no outono boreal, que exige uma maioria absoluta.



Após perder a confiança do Parlamento em meados de junho, o líder sueco preferiu renunciar para convocar eleições antecipadas.



Os deputados eleitos estariam apenas alguns meses no cargo até as eleições habituais, previstas para setembro de 2022.



Em um primeiro momento, o presidente do Parlamento confiou ao chefe do primeiro partido da oposição, o conservador Ulf Kristersson, a tarefa de conseguir uma maioria, mas ele jogou a toalha na quinta-feira.