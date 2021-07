Barco 'Ocean Viking' resgata 369 migrantes no Mediterrâneo, diz ONG

O navio "Ocean Viking" da ONG SOS Méditerranée resgatou 369 migrantes no Mediterrâneo na madrugada desta segunda-feira (5), em sua sexta operação deste tipo em poucos dias - anunciou a ONG.



Agora, o "Ocean Viking" tem a bordo 572 migrantes resgatados, relatou a SOS Méditerranée.



O último resgate foi de um "grande barco de madeira", com "problemas na região de busca e resgate líbia", disse uma porta-voz desta ONG à AFP.



O navio foi primeiro localizado no radar e, depois, avistado à noite. As operações de resgate duraram mais de cinco horas.



Entre as 369 pessoas, há nove mulheres, um bebê, duas crianças e 110 menores desacompanhados, originários, por exemplo, de Egito, Bangladesh e Eritreia.



No domingo à tarde, o "Ocean Viking" socorreu 71 migrantes amontoados em uma embarcação de madeira, na zona de busca e resgate de Malta.



Seus ocupantes, que fugiam da Líbia, haviam zarpado três dias antes e, sem água e sem comida a bordo, estavam exaustos no momento do resgate.



Em 1º de maio, o "Ocean Viking" desembarcou, na Sicília, 236 migrantes resgatados no Mediterrâneo.



Na sequência, o navio passou várias semanas ancorado em Nápoles, também na Itália, para fazer reparos e, depois disso, seguir para Marselha, na França.



Recentemente, a ONU pediu à Líbia e à União Europeia (UE) uma revisão de suas operações de busca e resgate no Mediterrâneo, alegando que suas práticas atuais privam os migrantes de seus direitos e dignidade - isso quando não os levam à morte.



Desde o início de 2021, 866 migrantes perderam a vida tentando atravessar o Mediterrâneo para chegar à Europa, segundo números da Organização Internacional para as Migrações (OIM).



A SOS Méditerranée afirma, por sua vez, ter auxiliado mais de 30.000 pessoas desde fevereiro de 2016: primeiro, com o navio "Aquarius", e depois, com o "Ocean Viking".