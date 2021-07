Mais de mil soldados afegãos fogem dos talibãs e vão para Tadjiquistão

Após combates com os talibãs, mais de mil soldados afegãos se refugiaram no Tadjiquistão na madrugada desta segunda-feira (5) - anunciou o Comitê de Estado para a Segurança Nacional deste país da Ásia Central.



De acordo com um comunicado dos serviços de segurança do Tadjiquistão, citado pela agência pública de notícias Khovar, "1.037 soldados das tropas do governo afegão bateram em retirada para o território do Tadjiquistão para salvarem suas vidas após confrontos armados com os talibãs".



Ainda conforme a nota, "os combatentes talibãs assumiram o controle total" de seis distritos da província de Badajshan, no nordeste do Afeganistão, que tem 910 quilômetros de fronteira em comum com o Tadjiquistão.



Várias centenas de soldados afegãos já haviam cruzado a fronteira para fugir da ofensiva dos talibãs no país nas últimas semanas.



O Tadjiquistão permitiu sua entrada, argumentando "o princípio da boa vizinhança e respeito pela posição de não interferência nos assuntos internos do Afeganistão".



Desde o final de junho, os talibãs controlam o posto fronteiriço mais importante com o Tadjiquistão, os demais pontos de passagem em direção a este país e os distritos que levam à cidade afegã de Kunduz, a cerca de 50 quilômetros.



Os combates se intensificaram em todo país desde que os Estados Unidos começaram, em 1º de maio, a retirada final de seus 2.500 soldados ainda estacionados no país.



Os talibãs tomaram dezenas de distritos das forças dos governo, o que não alterou a vontade do Pentágono de pôr fim à guerra mais longa dos Estados Unidos.



A retirada das forças estrangeiras de Bagram e, em breve, de todo Afeganistão, faz os observadores temerem que o Exército afegão se veja obrigado a lutar contra os talibãs sem o apoio aéreo dado, até agora, pelas tropas americanas.