Temprestade Elsa chega a Cuba após deixar ao menos três mortos no Caribe

Depois de atingir várias ilhas caribenhas e deixar ao menos três mortos, a tempestade Elsa atingiu Cuba neste domingo (4) e durará quase dois dias antes de seguir rumo à Flórida, no sudeste dos Estados Unidos.



"As faixas de nublado, com aguaceiro e chuvas, associadas à circulação da tempestade tropical Elsa, começaram a atingir a região oriental de Cuba", informou o Instituto de Meteorologia (Insmet) da ilha.



Naquele momento, Elsa estava 216 km a sudeste de Cabo Cruz, na província oriental do Granma, o primeiro ponto do território cubano que essa tempestade deveria tocar, para depois seguir pelo mar.



Ao passar por La Española, Elsa deixou dois mortos na República Dominicana. Um jovem de 15 anos morreu na região de Bahoruco pela queda de um muro, enquanto uma mulher de 75 anos também morreu pelo desabamento de sua casa em Bani, segundo o jornal local Listin Diaro, que citou informações do Instituto Nacional de Medicina Legal (Inacif).



Uma terceira pessoa morreu em Soufriere, na ilha de Santa Lucía, no sul da Martinica, informou a Agência Caribenha de Gerenciamento de Emergências de Desastres (CDEMA) na noite de sábado.



Por sua vez, em Cuba, "as chuvas serão fortes e intensas em alguns locais, principalmente nas zonas montanhosas e na costa sul", informou o Insmet, detalhando que a tempestade agora se move a 20 com ventos de 100



A Defesa Civil decretou um "alarme ciclônico" para 11 das 15 províncias cubanas, onde há vários dias se realizam ações para antecipar os estragos que a tempestade possa causar.



Elsa chega ao momento mais complicado da pandemia da covid-19, quando a ilha caribenha de 11,2 milhões de habitantes informou neste domingo o número recorde de 3.519 casos da doença em um dia, com o qual acumula 204.247 infectados em 15 meses.



Este será o terceiro ciclone que Cuba enfrentará durante a pandemia. Em novembro passado a ilha foi atingida pela tempestade Eta e, em agosto de 2020, pelo furacão Laura.



De acordo com previsões, Elsa contornará a costa sul neste domingo para "se aproximar do centro de Cuba esta noite. Na segunda-feira, Elsa deve se mover pelo centro e oeste de Cuba e se direcionar ao estreito da Flórida", observou pela manhã o Centro Nacional de Furacões (NHC), dos Estados Unidos.