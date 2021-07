Emirados qualificam como 'injusto' o acordo proposto pela OPEP+

Os Emirados Árabes Unidos qualificaram neste domingo (4) como "injusta" a proposta de acordo diante das negociações entre a OPEP+, Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), e seus parceiros, segundo nota divulgada pela agência oficial de imprensa WAM.



"Infelizmente, o comitê ministerial de monitoramento conjunto (JMMC, na sigla em inglês) ofereceu apenas uma opção, que seria aumentar a produção sob a condição de estender o acordo atual, que manteria de forma injusta o volume de refência dos EAU até dezembro de 2022, em vez de abril" desse ano, disse o governo, que havia pedido ao grupo o aumento de sua cota de produção, restrita desde 2018.



Desde 2018, a OPEP+ pratica uma política de limitação de sua produção para sustentar os preços do petróleo. Com o surgimento da pandemia da covid-19, e a queda drástica na demanda, o grupo e seus parceiros apertaram ainda mais a torneira para então reabri-la gradativamente desde maio.



"Os Emirados estão dispostos a prolongar o acordo se necessário, mas solicita que os volumes de produção de referência sejam revisados para garantir que sejam justos para todas as partes", acrescentou o comunicado.



Na sexta-feira, os 23 países da OPEP+, liderados pela Arábia Saudita e Rússia, não chegaram a um consenso sobre o aumento de suas cotas de produção de petróleo a partir de agosto, depois que as negociações estagnaram no dia anterior.



Finalmente, eles adiaram para segunda-feira as discussões que começaram na quinta-feira. Desta vez, não é a rivalidade tradicional entre Moscou e Riad que atrapalha as negociações: os Emirados Árabes Unidos seriam os responsáveis pelo fracasso desta cúpula, segundo especialistas do setor.



Abu Dhabi renovou seu pedido no dia anterior, ou seja, a revisão para cima de seu volume de produção de referência.



