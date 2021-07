Papa será operado neste domingo por inflamação no intestino

Papa Francisco será submetido a uma cirurgia (foto: Alberto Pizzoli/AFP )

, de 84 anos, será submetido a uma cirurgia em Roma neste domingo (4) por causa de umado cólon, informou o Vaticano.O pontífice argentino foi internado na Policlínica A. Gemelli, na capital italiana, onde será submetido a uma "planejada para estenose diverticular sintomática de cólon", segundo um comunicado.Um boletim de saúde será publicado no final da, acrescentou a nota.

Agendado



Segundo o comunicado, o procedimento já estava agendado e será realizado pelo especialista e professor Sergio Alfieri para reparar "uma estenose diverticular sintomática do cólon".



O Vaticano assegura que é uma intervenção de rotina e, portanto, não há apreensão. O horário da cirurgia e nem o tempo de duração foram divulgados pela Santa Sé.



Francisco chegou no hospital por volta das 14h30 (horário local). Mais cedo, uma mobilização geral entre os funcionários foi registrada para organizar a estrutura.



Antes de se internar, o líder da Igreja Católica participou da tradicional oração do Ângelus, na piazza São Pedro, onde informou, inclusive, que fará uma viagem em setembro para a Hungria e a Eslováquia. Ele, porém, não revelou que faria a cirurgia.



A saúde do Papa sempre foi boa, embora Jorge Bergoglio tenha sofrido a remoção de parte do pulmão direito aos 21 anos. O caso foi contado no livro biográfico "O Jesuíta", escrito pelos jornalistas Francesca Ambrogetti e Sergio Rubin.



Após dias de febre e dor, ele foi diagnosticado com pneumonia severa. A doença foi mantida sob controle, mas surgiram três cistos e, após algum tempo, o argentino foi operado para remover a parte superior do pulmão direito.