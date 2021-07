Onze mortos no Camboja após beber vinho intoxicado em funeral

Onze pessoas morreram no Camboja depois de beber vinho de arroz supostamente tóxico durante um funeral, informou um policial no domingo, em um novo episódio mortal ligado à produção de álcool artesanal no país.



Nos últimos dois meses, mais de 30 pessoas morreram em três incidentes envolvendo vinhos de arroz contendo metanol, um líquido altamente tóxico que pode causar cegueira se ingerido.



Desde sexta-feira, onze pessoas morreram e outras dez foram hospitalizadas após beberem vinho caseiro em um funeral na província costeira de Kampot, a cerca de 155 quilômetros da capital Phnom Penh.



"As vítimas ficaram com tonturas depois de beber o vinho", informou um policial à AFP, especificando que amostras do vinho foram coletadas para análise.



O vinho artesanal de arroz é muito popular na zona rural do Camboja para casamentos, celebrações ou funerais como uma alternativa barata ao álcool produzido e comercializado no circuito formal.



Mas há pouca regulamentação dessa atividade e são comuns os casos de envenenamentos massivos, inclusive os fatais, ocorridos nesse tipo de evento.



No mês passado, ao menos 15 produtores e vendedores de vinho de arroz foram presos, enquanto o Ministério da Saúde pede à população para não ingerir essas bebidas.