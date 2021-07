Ataques cibernéticos podem ter infectado 40 mil computadores pelo mundo

Cerca de 40 mil computadores ao redor do mundo podem ter sido atingidos em recente ataque cibernético possivelmente executado pelo grupo russo de criminosos REvil, de acordo com especialistas na área. Se confirmado, esse seria o maior ataque da história da gangue.



A quadrilha é a mesma que, há um mês, recebeu pagamento de US$ 11 milhões da JBS como resgate em uma ofensiva ransonware, em que há o sequestro de sistemas e cobrança de resgate para sua liberação.



Desta vez, o grupo concentrou os ataques concentrou no Kaseya VSA, software usado por grandes empresas e provedores de serviços de tecnologia para gerenciar e distribuir atualizações de software para sistemas em redes de computadores, de acordo com pesquisadores de segurança e a fabricante do produto.



O incidente parece ser o maior e mais significativo ataque até agora, disse Brett Callow, analista de ameaças da empresa de segurança cibernética Emsisoft.



A Kaseya diz que menos de 40 de seus mais de 36 mil clientes foram afetados pelo incidente. No entanto, mais de 30 desses clientes eram prestadores de serviços, disse uma porta-voz da empresa no sábado. Esses provedores, por sua vez, têm muito mais clientes que poderiam ter sido atingidos. Fonte: Dow Jones Newswires.