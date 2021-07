Tribunal Constitucional da África do Sul revisará condenação do ex-presidente Zuma

O Tribunal Constitucional da África do Sul vai rever em julho a sentença imposta ao ex-presidente Jacob Zuma por desacato após um pedido do político - que tem até domingo para entrar na prisão -, de acordo com um documento consultado pela AFP neste sábado.



"A audiência está marcada para 12 de julho", declarou a jurisdição máxima do país, que condenou o ex-presidente de 79 anos a 15 meses de prisão por ter se recusado a testemunhar durante várias investigações de corrupção.



Embora a decisão do tribunal superior não possa ser oficialmente apelada, Zuma entrou com um processo 'in extremis' na sexta-feira, pedindo aos magistrados que anulem sua decisão imediatamente.



Segundo o especialista em Direito Constitucional Lawson Naidoo, esta nova audiência "não suspende automaticamente a sentença", portanto, salvo uma decisão inesperada, Zuma deve entrar na prisão até domingo.



O Tribunal advertiu o ex-presidente que se ele não se entregar, a polícia tem ordem de prendê-lo para conduzi-lo à prisão.



Centenas de apoiadores de Zuma protestaram em torno da vasta propriedade que o ex-presidente possui em Nkandla.



Essa fazenda esteve no centro de um grande escândalo quando se descobriu que havia sido reformada a um custo próximo a 22 milhões de dólares com dinheiro público durante sua presidência (2009-2018).



O edifício principal é visível neste vale no leste do país, onde a população é principalmente zulu.



Vestidos com peles de leopardo e armados com lanças, os apoiadores de Zuma compareceram no sábado para mostrar seu apoio.



Carl Niehaus, um amigo próximo do ex-chefe de Estado, confirmou à AFP que Zuma estava na propriedade, onde membros do partido no poder, o Congresso Nacional Africano (ANC), entravam e saíam, confirmou um jornalista da AFP.