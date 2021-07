Iris Ferreira será a primeira mulher ordenada rabina na França

Iris Ferreira, de 29 anos, vai se tornar, no domingo (4), a primeira rabina a ser ordenada na França, informaram fontes do movimento do judaísmo liberal.



Ferreira será a quinta rabina na França depois de Pauline Bebe, Delphine Horvilleur, Floriane Chinsky e Danièla Touati, todas ordenadas no exterior.



Etienne Kerber, um homem de 36 anos também de tendência liberal do judaísmo, será ordenado rabino ao mesmo tempo que ela.



Ambos receberão a "semikha" (transmissão de autoridade de um rabino para outro) em suas respectivas comunidades em Paris, algo que não acontecia na França há 53 anos.



No mundo existem cerca de mil rabinas, das quais 800 exercem nos Estados Unidos, cerca de cinquenta na Europa e o restante em Israel.