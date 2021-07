Cerca de 200 empresas norte-americanas foram alvo de ciberataque

Cerca de 200 empresas foram alvo de um ataque cibernético extorsivo por meio do software de gerenciamento da americana Kaseya, informou nesta sexta-feira (2) a empresa de segurança informática Huntress Labs.



"Estamos investigando um possível ataque ao (software) VSA que parece ter sido limitado a um pequeno número de nossos clientes no site", observou a Kaseya, acrescentando que desligou alguns servidores "por precaução".



O grupo, que disse estar "investigando a origem do problema", também pediu a todos os clientes que executam seu software para desligar os servidores que o hospedam.



A Agência dos Estados Unidos para Segurança e Infraestrutura Cibernética (CISA) informou em seu próprio site que estava tomando medidas "para entender e resolver o recente ataque de ransomware" contra o programa VSA da Kaseya e vários provedores de serviços.



Os ransomware exploram as brechas de segurança de uma empresa ou indivíduo para bloquear seus sistemas de computador, exigindo um resgate financeiro para desbloqueá-los.



Segundo a Huntress Labs, "cerca de 200 empresas" foram visadas pelos hackers, sem que o grupo especificasse seu tamanho ou setor de atividade.



"De acordo com os modelos de computador, as notas de ransomware e a URL do TOR (o endereço da Internet usado), acreditamos firmemente" que um membro do grupo de hackers conhecido como Revel ou Sodinokibi "está na origem dessas intrusões", disse a Huntress Labs em uma mensagem postada no fórum do Reddit.



No início de junho, o FBI culpou esse grupo de hackers pelo ataque à gigante global da carne brasileira JBS, que paralisou suas atividades na América do Norte e na Austrália por vários dias.



Os Estados Unidos foram atingidos nos últimos meses por uma onda de ataques cibernéticos a grandes empresas como a JBS e a operadora de oleodutos Colonial Pipeline, bem como a comunidades locais e hospitais.



Muitos desses ataques foram atribuídos a grupos de hackers baseados na Rússia que operariam com pelo menos a aprovação tácita do Kremlin.



