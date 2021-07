Furacão Elsa ameaça o Caribe

O furacão Elsa de categoria 1 atinge o Caribe nesta sexta-feira(2), ameaçando causar mais miséria no Haiti, um país devastado pela violência de gangues.



Elsa se fortaleceu ligeiramente na tarde desta sexta-feira, com ventos máximos sustentados de 140 km por hora e se movia para noroeste perto de São Vicente e Granadinas no leste do Caribe, de acordo com o boletim das 21h GMT (18h em Brasília) do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC), com sede em Miami.



O ciclone pode trazer ondas de até dois metros na costa sul de Cuba, de até 1,2 metros na costa sul da ilha La Española, compartilhada pelo Haiti e a República Dominicana, e de um metro na costa da Jamaica.



As chuvas, tempestades e ventos fortes do Elsa podem afetar a península da Flórida e suas ilhas na próxima semana, embora dependa de como o furacão se comportará no fim de semana, quando atingir as grandes ilhas do Caribe, disse o NHC.



O clima relacionado ao furacão é uma má notícia para a cidade de Surfside, Flórida, onde continuam as buscas por vítimas do desabamento de um prédio na semana passada.



Elsa deve se aproximar da costa sul de La Española no sábado, e as autoridades haitianas expressaram preocupação com a falta de suprimentos de emergência, como alimentos e água.



Muitos dos recursos de emergência do governo foram usados para evacuar milhares de pessoas de suas casas em Porto Príncipe devido à violência de gangues.



Muitas ficam em ginásios, escolas ou outros prédios públicos, e alguns dos suprimentos que foram reservados para a temporada de furacões foram usados para cuidar dessas pessoas, disse Jerry Chandler, diretor da agência de proteção civil do Haiti.



As autoridades declararam um alerta meteorológico nesta sexta-feira devido à proximidade do furacão e buscam enviar suprimentos para a costa sul, a mais ameaçada pelo furacão.



Mas gangues fortemente armadas controlam parte da única rodovia que vai da capital ao sul e nem sempre cedem passagem.



Para chegar às áreas ameaçadas, "temos que passar pelas zonas vermelhas", disse Chandler, aludindo ao território controlado por gangues.



Em 2016, o furacão Matthew matou mais de 500 pessoas no sul do Haiti e causou quase US $ 2 bilhões em danos.



No domingo, a previsão é de que Elsa se aproxime da Jamaica e do leste de Cuba, disse o NHC.