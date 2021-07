Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq fecham com recordes após dados positivos de emprego nos EUA

A bolsa de valores americana encerrou a semana em alta nesta sexta-feira (2), com todos os três de seus principais índices batendo recordes após resultados positivos de emprego anunciados no país.



O Dow Jones subiu 0,4%, fechando em 34.786,35 pontos, sua primeira alta de todos os tempos desde o início de maio.



O S&P; 500 ampliado subiu 0,8% para 4.352,34 pontos, em seu sétimo recorde consecutivo, enquanto o índice Nasdaq ganhou 0,8%, chegando a 14.639,33.



Wall Street esteve em patamar positivo durante todo o dia depois que o Departamento do Trabalho informou que a economia americana criou 850.000 empregos a mais do que o esperado em junho.



Analistas informaram, no entanto, que os dados mensais tão esperados não eram uniformemente altos, e que o desemprego subiu para 5,9%.