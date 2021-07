Tesla anuncia recorde de entregas de carros em meio à falta de chips na indústria

A Tesla obteve um recorde de entregas de carros no segundo trimestre, enquanto a Ford relatou um aumento nas vendas de automóveis nos Estados Unidos, mesmo com a escassez mundial de semicondutores em junho, informaram as empresas nesta sexta-feira (2).



A Tesla entregou 201.250 automóveis durante o período, ultrapassando o recorde anterior estabelecido em janeiro e gerando aplausos do CEO da Tesla, Elon Musk, que lamentou a falta de chips e outros problemas na cadeia de abastecimento nos últimos meses enquanto a empresa começava a aumentar a produção.



"Parabéns equipe Tesla pelos mais de 200.000 carros construídos e entregues no segundo trimestre, apesar de muitos desafios!!", Musk disse no Twitter.



Enquanto isso, a Ford se tornou a mais recente montadora a reportar um aumento nas vendas nos Estados Unidos no último trimestre, divulgando números de junho que aumentaram o total trimestral para 475.327 unidades, um aumento de cerca de 10% em relação aos mesmos três meses do ano anterior.



No entanto, a Ford informou que as vendas de junho despencaram 27% em relação ao mesmo período do ano anterior e também sofreram uma queda acentuada em comparação a maio e abril.



Os dados de junho incluíram uma grande queda nas vendas da linha de picapes F-150 da Ford, líder de mercado, à medida que o microchip crunch está com a produção restrita e tem um número limitado de carros disponíveis para venda.



As ações da Tesla subiram 0,1%, fechando em US$ 678,90, enquanto a Ford também subiu 0,1%, para US$ 14,93.