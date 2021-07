A ONU pediu aos rebeldes conhecidos como Forças de Defesa do Tigré que apoiem "de forma imediata e completa o cessar-fogo decretado pelo governo etíope naquela região, informou nesta sexta-feira a subsecretária-geral para Assuntos Políticos da organização, Rosemary DiCarlo.



"Um cessar-fogo observado por todas as partes não apenas facilitaria a entrega de ajuda humanitária, mas também seria um ponto de partida para os esforços políticos necessários a fim de traçar uma saída para a crise", declarou Rosemary, na abertura de uma reunião pública do Conselho de Segurança da ONU, a primeira desde novembro passado.