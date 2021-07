Os preços internacionais do petróleo fecharam com resultados mistos nesta sexta-feira, perto das máximas de ontem, mas sem tendência definida, à espera da conclusão da reunião de cúpula da Opep+, em que deve ser acertado um aumento da produção de óleo cru.



Em Nova York, o barril do "light sweet" (WTI) para entrega em agosto caiu 0,1%, a 75,16 dólares. Já o barril do Brent do Mar do Norte para entrega em setembro fechou em Londres a 76,17 dólares, 0,4% de alta.