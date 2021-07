Ativistas venezuelanos de ONGs que criticavam ação militar na fronteira com a Colômbia são presos

O diretor e dois ativistas da ONG venezuelana Fundaredes, que denunciou a presença de guerrilheiros colombianos no país e criticou a resposta do governo, foram detidos nesta sexta-feira (2) por agentes de inteligência, informou a organização.



"Denunciamos a prisão de nosso diretor-geral @javiertarazona quando ele foi ao Ministério Público em Coro, estado de Falcón para denunciar que estava sendo vítima de perseguição e assédio por parte de funcionários" da polícia regional, a inteligência SEBIN e "sujeitos não identificados", escreveu a Fundaredes no Twitter, criticando o governo de Nicolás Maduro.



Junto com Javier Tarazona, dois outros membros da Fundaredes e outro ativista foram presos, segundo a organização.



"Até agora não sabemos de sua situação e integridade física (...), a única coisa que podemos atestar é que eram funcionários do SEBIN", disse à AFP Juan Francisco García, coordenador da Fundaredes.



Quatro horas antes da denúncia, o próprio Tarazona publicou no Twitter que esteve naquela promotoria, em Punto Fijo (Falcón), "denunciando o assédio, com homens armados" contra ele e sua equipe "nas últimas horas".



A Fundaredes acusou o governo de Maduro de proteger lideranças guerrilheiras em território venezuelano e informou antes das autoridades sobre os confrontos no estado fronteiriço de Apure entre agentes venezuelanos e colombianos irregulares.



Em 10 de maio, denunciou o sequestro de oito soldados na fronteira por supostos integrantes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), antes que as Forças Armadas venezuelanas denunciassem o "infame sequestro" dias depois. Em 31 de maio, a ONG relatou a libertação desses homens uniformizados.



Nesses combates, 16 membros das Forças Armadas da Venezuela perderam a vida, segundo balanços oficiais. O conflito também forçou o deslocamento de milhares de civis.



